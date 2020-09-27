Число участников акции протеста в Минске превысило 100 тысяч человек

Фото: Reuters/Tut.By

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Число участников "юбилейной" акции оппозиции в Минске в 50-й день протестов превысило 100 тысяч человек, сообщают очевидцы.

Как передает корреспондент "Интерфакса", протестующие начали покидать площадь у стелы "Минск город-герой" и направились в сторону площади Победы. Затем люди неоднократно меняли маршрут. Голова колонны оказалась в районе улицы Сурганова (метро Академия наук), хвост - в районе Немиги.

Сторонники оппозиции продолжают стягиваться на акцию по окрестным улицам.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признает эти результаты и считает их сфальсифицированными.