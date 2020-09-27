Что произошло за день: воскресенье, 27 сентября

Обострение карабахского конфликта, в Москве больше двух тысяч новых случаев COVID-19, в Минске прошла многотысячная акция протеста

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- На линии соприкосновения в Карабахе весь день шли бои. Азербайджан назвал операцию ответом на армянский обстрел, а премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянскому народу объявлена война. Армения и Нагорный Карабах объявили военное положение и мобилизацию, в Азербайджане военное положение вводится с понедельника. Азербайджан и Карабах сообщают о гибели мирных жителей и военных. Азербайджанская сторона заявила о получении контроля над несколькими селами, что в Ереване отвергли. Также Минобороны Азербайджана заявило об огневом контроле над дорогой между Арменией и Карабахом.

- События в Нагорном Карабахе сопровождались международными переговорами. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с коллегами в Азербайджане, Армении и Турции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил о готовности помочь стране. Премьер-министр Армении Никол Пашинян инициировал телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, который заявил о необходимости прекратить бои.

- В Москве зарегистрировали 2 016 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это максимум со 2 июня. В целом по России прирост составил 7 867 случаев.

- В Минске прошла очередная акция протеста. Очевидцы сообщали, что в центре собрались более 100 тысяч человек. На данный момент известно примерно о 200 задержанных. В Гомеле во время акции протеста милиция применила слезоточивый газ.

- В подмосковном Ступине 51 человек пострадал при обрушении перехода на территории склада. Никто не погиб. В МЧС сообщили, что конструкция могла обрушиться из-за перегруза. Возбуждено уголовное дело.

- Семь человек погибли при столкновении автобуса и грузовика в Калининградской области. Возбуждено уголовное дело. В понедельник в регионе объявлен траур по погибшим.

- В понедельник в Москве начнется отопительный сезон. Именно с этого дня москвичам из группы риска рекомендовано оставаться дома. Также возобновляется программа доставки дров на дачные и садовые участки по льготным ценам.