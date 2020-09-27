Белорусская милиция подтвердила использование слезоточивого газа в Гродно

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В отношении протестующих в ходе несанкционированной акции в белорусском Гродно в воскресенье были применены спецсредства, в том числе слезоточивый газ, сообщили агентству "Интерфаксу" в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

"В определенные моменты спецсредства, в том числе и газ, применялись", - проинформировали собеседники агентства.

Они пояснили, что спецсредства были использованы в ответ на насильственные действия в отношении сотрудников внутренних дел.

"По данным фактам будут возбуждены уголовные дела", - сообщили в УВД.

По словам и.о. начальника главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Белоруссии Максима Свирида, нагрузка на правоохранителей возросла в разы.

"В разы в последнее время выросла нагрузка на абсолютно все службы и подразделения. В этой связи нам приходится работать в более сложных, особых условиях", - заявил он в эфире телеканала ОНТ в воскресенье.

Свирид пояснил, что увеличение нагрузки связано с необходимостью обеспечивать охрану общественного порядка в стране "с учетом общеполитических событий".

Он обратил внимание на то, что защита граждан и их интересов остается основной задачей органов внутренних дел.

Также Свирид отметил рост числа преступлений в Белоруссии в 2020 году.

"Зарегистрирован рост таких преступлений, как убийства и тяжкие телесные повреждения, преступления в сфере высоких технологий, разбойные нападения", - отметил он.

По словам представителя МВД, органы внутренних дел сталкиваются с определенными проблемами "в нынешних условиях".

"Мы, сходя из наших деятельности, связанной с обеспечением общественного порядка, в полной мере не можем решать те задачи, которые стоят перед нами ежедневно - перед подразделениями уголовного розыска, перед другими подразделениями органов внутренних дел", - пояснил Сврид.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признает эти результаты и считает их сфальсифицированными.