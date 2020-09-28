Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33Заразились
на 28.09В России 1 159 573+8 135В мире 32 995 554+244 142

Правозащитники узнали о 341 задержанном на акциях в воскресенье

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Число задержанных в Белоруссии на несанкционированных акциях протеста в воскресенье превысило 340 человек, некоторые из них уже отпущены из милиции.

В списках незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна" указан 341 человек. В их числе есть журналисты. Так, в Гродно задержан главный редактор портала NewGrodno.by Игорь Ремзик. Задерживались и позже были отпущены корреспондент и фотокорреспондент портала tut.by Ольга Комягина и Екатерина Гордеева.

В миреБелорусская милиция подтвердила использование слезоточивого газа в ГродноЧитать подробнее

Наибольшее число задержанных - в Минске. Кроме того, задержания происходили в ряде областных и районных городов - Могилеве, Гродно, Витебске, Бресте, Витебске, Солигорске, Молодечно, Жодино, Орше, Барановичах и других.

В Белоруссии уже полтора месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.

Белоруссия

Новости по теме

Новости
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджан заявил о гибели шести человек из-за армянского обстрела

Навальный подтвердил визит Меркель

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана подписал распоряжение о частичной мобилизации

Президент Азербайджана подписал распоряжение о частичной мобилизации
Навальный попал в больницу

Spiegel узнал о тайном визите Меркель к Навальному

Spiegel узнал о тайном визите Меркель к Навальному

Что случилось этой ночью: понедельник, 28 сентября

Число жертв коронавируса COVID-19 в мире превысило 1 млн человек

Суд в США временно приостановил запрет на скачивание приложения TikTok

Суд в США временно приостановил запрет на скачивание приложения TikTok

США назвали условие закрытия посольства в Багдаде

США назвали условие закрытия посольства в Багдаде
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Минобороны Азербайджана назвало потери противника в Карабахе

США вывели из Европы стратегические бомбардировщики B-52H

США вывели из Европы стратегические бомбардировщики B-52H
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');