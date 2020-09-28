Правозащитники узнали о 341 задержанном на акциях в воскресенье

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Число задержанных в Белоруссии на несанкционированных акциях протеста в воскресенье превысило 340 человек, некоторые из них уже отпущены из милиции.

В списках незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна" указан 341 человек. В их числе есть журналисты. Так, в Гродно задержан главный редактор портала NewGrodno.by Игорь Ремзик. Задерживались и позже были отпущены корреспондент и фотокорреспондент портала tut.by Ольга Комягина и Екатерина Гордеева.

Наибольшее число задержанных - в Минске. Кроме того, задержания происходили в ряде областных и районных городов - Могилеве, Гродно, Витебске, Бресте, Витебске, Солигорске, Молодечно, Жодино, Орше, Барановичах и других.

В Белоруссии уже полтора месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.