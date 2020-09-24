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В Белоруссии возбуждено 280 дел об участии детей в протестах

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В Белоруссии рассматриваются около 280 административных дел об участии детей и подростков в несанкционированных митингах, их родителей или законных представителей вызывают на комиссии по делам несовершеннолетних, заявил вице-премьер Игорь Петришенко. Его цитирует "БелТА".

Видеокамеры зафиксировали, что "около 20 родителей сознательно привлекли на несанкционированные акции 25 детей".

"Каждому факту будет дана правовая оценка, и ни один так называемый родитель, который подвергает своего ребенка опасности, не уйдет от предусмотренной законодательством ответственности", - пообещал вице-премьер.

26 родителей уже привлекли к административной ответственности за выход на акцию с детьми.

Целью преследования таких родителей, по словам Петришенко, стало заставить их задуматься и не вовлекать детей "в различного рода сомнительные мероприятия", чтобы они поберегли детей и собственное здоровье и эмоции.

Вице-премьер отметил, что в Гродно в несанкционированном мероприятии участвовала беременная женщина.

"Государство предоставляет оплачиваемый декретный отпуск не для того, чтобы будущие мамы посещали подобные мероприятия, а чтобы они могли заботиться о своем здоровье и здоровье своих детей, заниматься их воспитанием и развитием", - сказал он и пообещал, что государство проследит, чтобы детские пособия не тратились на выплату таких штрафов.

Вовлечение детей в несогласованные акции он назвал нарушением прав детей, в том числе Конвенции ООН по правам ребенка, и выразил уверенность, что любая международная организация это подтвердит.

"Удивляет то, что ни один правозащитник, ни один гуманитарный фонд, так радеющий за задержанных на акциях, не высказал своего беспокойства о нарушении прав несовершеннолетних, - подчеркнул он. - Складывается мнение, что все эти деятели не видят очевидных нарушений. Да, наверное, им это неинтересно, гораздо интереснее делать фейковые новости".

Акции против насилия в Минске

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Гродно Белоруссия Игорь Петришенко

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