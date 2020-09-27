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Минская милиция сообщила о 140 задержанных на акциях протеста

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В воскресенье в Минске на несанкционированной акции протеста задержано около 140 человек, сообщила агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

"На несанкционированной акции протеста в Минске задержано около 140 человек. Они доставлены в территориальные РУВД для разбирательства", - сказала Ганусевич.

Как сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад, несанкционированная акция в Минске завершилась в районе станции метро Уручье, недалеко от войсковой части 3214, где базируется бригада спецназа внутренних войск МВД. Акция длилась около четырех часов. Несколько человек были задержаны уже после того, как протестующие практически разошлись под усиливающимся дождем.

Белоруссия Минск

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