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Макрон подтвердил намерение встретиться в Литве с Тихановской

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся сейчас в Литве, подтвердил намерение провести встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Как сообщает Bloomberg, французский президент заявил, что поддержит санкции в отношении Белоруссии.

Он заявил о необходимости "услышать о стремлении демонстрантов к свободе " и призвал власти Белоруссии "положить конец произвольным арестам".

Ранее Тихановская в интервью газете Le Figaro заявляла, что, по ее мнению, в России прислушиваются ко мнению президента Франции по белорусской теме. Макрон, по данным СМИ, призвал Москву не вмешиваться в белорусский кризис.

В конце сентября страны Балтии уже объявили санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко и еще 29 должностных лиц. Им запрещен въезд в Литву, Латвию и Эстонию. Евросоюз также рассматривает вопрос о введении санкций, однако решение пока не принято. Совет ЕС намерен рассмотреть этот вопрос на саммите в Брюсселе, который запланирован на 1-2 октября.

Белоруссия Светлана Тихановская Франция Эммануэль Макрон

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