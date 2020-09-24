Тихановская заявила, что Лукашенко слишком поздно занялся реформой Конституции

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о намерении внести изменения в конституцию - лишь попытка выиграть время, сказала в интервью газете Le Figaro лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

"Об этом не может быть речи. Если бы Лукашенко действительно хотел провести реформу Конституции, то думать об этом нужно было раньше. В данном случае это просто способ выиграть время. Белорусы больше не хотят видеть у власти этот режим", - ответила она на вопрос о поддержанных российским руководством планах Лукашенко провести реформу Конституции в преддверии выборов в 2022 году.

Тихановская вновь выразила сожаление по поводу позиции Москвы в отношении Лукашенко. "Мы искренне сожалеем, что президент Путин решил поддержать диктатора, против которого выступает белорусский народ", - сказала она.

Как считает Тихановская, в России прислушиваются ко мнению президента Франции Эммануэля Макрона по белорусской теме. "Мы хотели бы, чтобы Франция начала диалог и играла роль посредника для выхода из этого кризиса", - сказала собеседница газеты.

Ранее в сентябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Лукашенко на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердил свое намерение идти по пути конституционной реформы, и российский президент поддержал это намерение.

В Белоруссии продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, прошедших 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Белорусская оппозиция и страны Запада утверждают, что выборы были фальсифицированы, и отказываются признавать Лукашенко легитимно избранным главой государства.