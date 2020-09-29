Французский сенатор заявил, что Париж ждет от РФ сигналов для снятия санкций

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Франция ожидает от России жестов доброй воли, которые позволят поставить перед Евросоюзом вопрос о снятии санкций, заявил глава комиссии Сената Франции по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.

"Мы ждем от наших российских друзей некоторые жесты доброй воли, которые позволят нам снова поставить перед нашими европейскими коллегами вопрос о снятии санкций с России. Прежде всего речь о реализации минских соглашений", - сказал Камбон в интервью, опубликованном во вторник в газете "Коммерсантъ".

"Вторая сфера, где мы хотели бы получить от России сигнал, - это Африка. Франция ведет очень тяжелую борьбу с терроризмом в Африке, защищая наши западные ценности. В России это понимают. В ряде стран региона наше присутствие воспринимается весьма негативно. Например, в Конго. Мы бы хотели получить свидетельство того, что в России правильно воспринимают нашу миссию в Африке - не как неоколониальную, у нас нет намерения остаться в этих странах. Нам слишком дорого стоит присутствие там, как в экономическом, так и в человеческом смысле. Но мы вынуждены там находиться, потому что иначе Африка рискует захлебнуться в терроризме. И третий сигнал, который мы хотели бы получить, касается ситуации в Белоруссии. Мы понимаем, что между Россией и Белоруссией действуют взаимовыгодные договоры сотрудничества и отношения очень тесные. Но мы бы хотели увидеть со стороны России какие-то умиротворяющие жесты", - подчеркнул Камбон.

Рассуждая об инциденте с российским оппозиционером Алексеем Навальным, сенатор заявил, что Франция выступает "против любого насилия в отношении представителей (российской - ИФ) оппозиции".

"Думаю, Россия сама заинтересована в том, чтобы провести максимально эффективное расследование и показать, что власти не причастны к этому делу. Европейские ценности полностью отрицают возможность преследования людей по политическим мотивам", - добавил он.

"Лично я отказываюсь тыкать в кого-то пальцем, как это делают определенные СМИ (...) Не нужно забывать, что у господина Навального много врагов, которые могли бы отдать подобные распоряжения. Как яростный оппозиционер, он выступил против многих властных, олигархических и экономических структур", - отметил Камбон.

По словам сенатора, "в этом деле власти России должны сделать все, чтобы установить истину и, кто бы ни был заказчиком, наказать виновных по закону".

"Параллельно Германия должна представить свои доказательства и допустить российских врачей к совместной работе", - резюмировал Камбон.

20 августа Навальному стало плохо при перелете из Томска в Москву. Он был доставлен в коме в токсикологическую реанимацию в Омске. Российские врачи следов отравления у него не обнаружили и через два дня разрешили вывезти его в Германию. Правительство ФРГ заявило, что военная лаборатория нашла в организме Навального следы запрещенных отравляющих веществ группы "Новичок". Позднее к таким же выводам пришли эксперты из независимых лабораторий в Швеции и Франции.

Страны Запада считают отравление Навального доказанным и требуют от России объяснений. В Москве сетуют, что Германия не передает данные по ситуации с Навальным России, и заявляют о готовности обмениваться информацией. При этом российские власти считают, что юридических оснований для возбуждения уголовного дела пока нет, хотя доследственные действия проводятся.