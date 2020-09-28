Ереван сообщил о масштабном наступлении азербайджанских сил в Карабахе

Поврежденный в результате обстрела со стороны азербайджанских военных дом в городе Мартуни Фото: EPA/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление в Карабахе, сообщает представитель Минобороны Армении Арцун Ованнисян.

Он написал в фейсбуке, что азербайджанские силы наступают на участке долины реки Аракс (юг Карабаха, граница с Ираном - ИФ) и на участке Матагис-Талиш (северо-восток Карабаха - ИФ).

По его словам, армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики противостоит "всем наступлениям и атакам, нанося противнику существенные потери в живой силе и технике".

Ованнисян утверждает, что уничтожено 22 танка и десять единиц другой техники вооруженных сил Азербайджана. "Убито более 370 азербайджанских военнослужащих, есть большое количество раненых. По нашим данным, количество тяжело раненых составляет порядка 35%", - отметил он.

Данных азербайджанской стороны по данному поводу не поступало, но ранее в Баку неизменно опровергали информацию армянской стороны о потерях азербайджанских военных.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Со своей стороны премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную НКР со стороны Азербайджана. В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

Ожесточенные бои в зоне карабахского конфликта продолжаются. С обеих сторон есть потери в живой силе и технике.