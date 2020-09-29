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России предрекли рост военных расходов из-за конфликта в Карабахе

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Эскалация армяно-азербайджанского конфликта может значительно увеличить военные расходы России, пишет "Независимая газета" со ссылкой на экспертов.

"Если конфликт не удастся быстро остановить, то к затратному политико-силовому противостоянию с Турцией в Сирии и Ливии для Москвы добавляется еще и дорогостоящий конфликт в Армении и Нагорном Карабахе. Принципиальное отличие новой войны в том, что стороны уже не хотят вести мирные переговоры. И это чревато абсолютно ненужными в нынешней экономической ситуации нагрузками для госбюджета РФ", - пишет газета.

Со ссылкой на экспертные заключения отмечено, что "до последнего времени Россия получала немалую выгоду, поставляя вооружения и Азербайджану, и Армении".

"По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), доля российских вооружений в суммарном импорте оборонной продукции Азербайджана составляла около 22%. А в Армении за последние пять лет почти все закупки военной техники происходили из России. Средний ежегодный объем поставок российских вооружений в Армению и Азербайджан превышает 100 млн долларов", - говорится в публикации.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Со своей стороны премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

Бои в зоне карабахского конфликта продолжаются. С обеих сторон есть потери в живой силе и технике.

Хроника 27 – 29 сентября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Нагорный Карабах Армения Азербайджан Турция

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