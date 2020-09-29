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Меркель провела переговоры с Пашиняном и Алиевым

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Ангела Меркель поговорила по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Стороны обсудили обострение конфликта между Азербайджаном и Арменией.

"Канцлер подчеркнула необходимость немедленного прекращения огня и возвращения за стол переговоров", - заявил Зайберт.

Площадку для переговоров предлагает Минская группа ОБСЕ. Зайберт отметил, что соседние страны должны участвовать в мирном урегулировании конфликта.

Пашинян призвал Меркель приложить усилия по исключению вовлеченности Турции в процесс карабахского урегулирования, сообщила пресс-служба правительства Армении. Там добавили, что Меркель подчеркнула, что "мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта не имеет альтернативы".

Боевые действия на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в начале агрессии, в регулярных провокациях, в использовании боевиков из Сирии.

Возможность урегулировать ситуацию в рамках Минской группы ОБСЕ ранее отмечали в российском МИД.

29 сентября в Совете Безопасности ООН пройдет обсуждение ситуации в формате закрытых консультаций.

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе

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Хроника 27 – 29 сентября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Ангела Меркель Германия Армения Азербайджан Нагорный Карабах ОБСЕ

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