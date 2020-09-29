Меркель провела переговоры с Пашиняном и Алиевым

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Ангела Меркель поговорила по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Стороны обсудили обострение конфликта между Азербайджаном и Арменией.

"Канцлер подчеркнула необходимость немедленного прекращения огня и возвращения за стол переговоров", - заявил Зайберт.

Площадку для переговоров предлагает Минская группа ОБСЕ. Зайберт отметил, что соседние страны должны участвовать в мирном урегулировании конфликта.

Пашинян призвал Меркель приложить усилия по исключению вовлеченности Турции в процесс карабахского урегулирования, сообщила пресс-служба правительства Армении. Там добавили, что Меркель подчеркнула, что "мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта не имеет альтернативы".

Боевые действия на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в начале агрессии, в регулярных провокациях, в использовании боевиков из Сирии.

Возможность урегулировать ситуацию в рамках Минской группы ОБСЕ ранее отмечали в российском МИД.

29 сентября в Совете Безопасности ООН пройдет обсуждение ситуации в формате закрытых консультаций.