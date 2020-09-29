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Экс-президент Армении Кочарян уехал в Карабах

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Обвиняемый в Армении в свержении конституционного строя в 2008 году бывший президент страны Роберт Кочарян отправился в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР), где сейчас идут бои.

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"Роберт Кочарян отправился в Арцах", - сказал "Интерфаксу" руководитель офиса экс-президента Виктор Согомонян.

Кочарян является уроженцем Карабаха, был одним из лидеров карабахского движения, был первым президентом непризнанной НКР с декабря 1994 года по март 1997 года.

В Карабах отправился также бывший министр обороны Армении Сейран Оганян. Как сообщил его адвокат Карен Межлумян, Оганян отправился в Карабах "в связи с инициированной Азербайджаном широкомасштабной войной против Арцаха", чтобы оказать "содействие своими военными знаниями и опытом обороне и победе Арцаха".

29 сентября должно было состояться очередное судебное заседание по делу Кочаряна, Оганяна и других бывших высокопоставленных лиц, которое отложено.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Со своей стороны премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику со стороны Азербайджана.

Армения Азербайджан Нагорный Карабах Роберт Кочарян

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