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Помпео призвал все стороны конфликта прекратить огонь в Карабахе

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео призвал Армению и Азербайджан прекратить огонь и насилие в Карабахе, сообщает Bloomberg. Глава Госдепа сейчас находится с визитом в Греции.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Президент США Дональд Трамп ранее говорил, что Вашингтон собирает информацию о ситуации в Карабахе и выясняет, может ли добиться от сторон прекращения боевых действий.

Канцлер Германии Ангела Меркель провела по телефону переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Она призвала обе стороны прекратить огонь и начать переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ. Пашинян попросил ее не допустить участия Турции в конфликте.

Происходящее 29 сентября обсудят в Совете безопасности ООН.

Бои в зоне карабахского конфликта продолжаются. С обеих сторон есть потери в живой силе и технике

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе

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Майко Помпео США Госдепартамент Армения Азербайджан Греция Турция Ангела Меркель Дональд Трамп

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