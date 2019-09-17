Экс-президент Армении Кочарян остался под арестом вопреки позиции Конституционного суда

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В Ереване суд первой инстанции отказался освободить из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна, несмотря на решение Конституционного суда о неправомочности его ареста.

Судья Анна Данибекян отклонила соответствующую апелляцию защиты Кочаряна. Это решение можно обжаловать.

Конституционный суд Армении 4 сентября признал арест экс-президента незаконным, поскольку он был взят под стражу в обстоятельствах, исключающих уголовное преследование (статья 35 Конституции).

7 сентября защита Кочаряна подала в суд первой инстанции ходатайство о его освобождении. В Генпрокуратуре страны заявили, что оснований для его освобождения и прекращения уголовного преследования нет.

В июле 2018 года Кочаряну предъявили обвинение в свержении конституционного строя в марте 2008 года и в получении $3 млн взятки. После этого он был арестован. В мае 2019 года суд общей юрисдикции Еревана его освободил. Вскоре после этого производство по уголовному делу против экс-президента и других бывших чиновников было закрыто, а дело направили в Конституционный суд. 25 июня Апелляционный суд Армении решил снова поместить Кочаряна под стражу.

Уголовное дело Кочаряна касается событий 2008 года, когда он покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна устроили акции протеста. 1 марта 2008 года силовики разогнали протестующих. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.