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Тихановская обсудит с Макроном проведение новых выборов в Белоруссии

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встречается в Вильнюсе с президентом Франции Эманнуэлем Макроном, сообщили "Интерфаксу" в ее пресс-службе.

Встреча посвящена возможности проведения переговоров о новых президентских выборах в Белоруссии при посредничестве Франции и других стран.

Тихановская намерена добиваться проведения повторных президентских выборов в течении года и хочет заручиться поддержкой ЕС в вопросе урегулирования политического кризиса в стране.

"Очень важно, что европейские страны не остались равнодушными к происходящему в Белоруссии. Франция как одна из старейших демократий отлично понимает нас. Поэтому я собираюсь напомнить господину Макрону о нашей главной цели - новых свободных и демократичных выборах, которые должны состояться в течение этого года", - приводит пресс-служба ее слова.

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Спустя два дня после выборов Тихановская уехала в Литву. Ее соратники тогда заявили, что этому предшествовало трехчасовое общение с сотрудниками белоруссих силовых структур в кабинете главы ЦИК. Позднее Лукашенко утверждал, что помог Тихановской уехать из страны по ее просьбе.

18 августа сторонники Тихановской создали Координационный совет оппозиции с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Власти Белоруссии считают этот орган неконституционным.

Белоруссия Светлана Тихановская Эммануэль Макрон Литва

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