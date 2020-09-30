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МИД Армении назвал имя пилота сбитого накануне Су-25

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Армении обнародовало имя погибшего пилота Су-25 ВВС Армении, сбитого, по утверждению армянских властей, турецким истребителем F-16 в минувший вторник.

"29 сентября выполнявший боевые задачи по отражению атак с азербайджанской стороны Су-25 ВВС Армении был сбит принадлежащим ВВС Турции истребителем F-16, вылетевшим из азербайджанского аэропорта "Гянджа". Погиб пилот ВС Армении майор Валерий Данелин", - сообщил МИД Армении.

В ведомстве отметили, что это "не первая провокация турецких ВВС". "Турецкие ВВС оказывают поддержку с воздуха наступательным действиям ВС Азербайджана, пролетают вдоль линии соприкосновения карабахских и азербайджанских сил, вдоль границы Армении и Турции. 27 сентября турецкий F-16 нарушил воздушное пространство Армении, выпустив ракеты в направлении Варденисского района Армении (восток республики - ИФ)", - отметили в МИД.

Сообщается также, что турецкая авиация появилась в Азербайджане во время азербайджано-турецких широкомасштабных учений 29 июля - 13 августа, после чего не была выведена с территории Азербайджана.

Накануне министерство обороны Армении сообщило, что турецкий истребитель F-16 сбил Су-25 армянских ВВС. Там отмечали, что турецкий истребитель находился на высоте 8 200 метров и глубине 60 км на армянской территории.

В Минобороны Азербайджана и администрации президента Турции опровергли эти сообщения.

Хроника 27 – 30 сентября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Армения Нагорный Карабах

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