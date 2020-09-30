В Азербайджане сообщили о гибели мужчины при обстреле города Горадиз
Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Армении обстреляли город Горадиз в Физулинском районе Азербайджана, один человек погиб и трое ранены, сообщает Генпрокуратура Азербайджана.
"Выпущенный ВС Армении снаряд взорвался недалеко от автозаправочной станции города Горадиз. Погиб Рустамов Мурад Тахир оглу 1990 года рождения, трое мирных граждан получили осколочные ранения различной степени тяжести", - сообщает Генпрокуратура.
По сообщению Генпрокуратуры, артиллерийскому обстрелу 30 сентября также подвергался Тертерский район Азербайджана.