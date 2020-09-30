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В Азербайджане сообщили о гибели мужчины при обстреле города Горадиз

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Армении обстреляли город Горадиз в Физулинском районе Азербайджана, один человек погиб и трое ранены, сообщает Генпрокуратура Азербайджана.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

"Выпущенный ВС Армении снаряд взорвался недалеко от автозаправочной станции города Горадиз. Погиб Рустамов Мурад Тахир оглу 1990 года рождения, трое мирных граждан получили осколочные ранения различной степени тяжести", - сообщает Генпрокуратура.

По сообщению Генпрокуратуры, артиллерийскому обстрелу 30 сентября также подвергался Тертерский район Азербайджана.

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе

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Хроника 27 – 30 сентября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Горадиз Армения

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