В Армении заявили о гибели мирного жителя при обстреле со стороны Азербайджана

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы (ВС) Азербайджана подвергли артиллерийскому обстрелу село Шатван Гегаркуникской области Армении, в результате погиб мирный житель, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в фейсбуке.

По ее данным, азербайджанские военные обстреляли из беспилотника село Мец Масрик на востоке республики. В результате погиб мужчина 1967 года рождения, еще двое жителей получили ранения.

Она добавила, что на данном участке силы противовоздушной обороны (ПВО) Армении уничтожили три беспилотника ВС Азербайджана.

Ранее Генпрокуратура Азербайджана сообщала, что в результате обстрела вооруженными силами Армении азербайджанского города Горадиз один человек погиб, трое получили ранения.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, "контрнаступательная операция" проводится в ответ на провокации с армянской стороны.

Армения заявила о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.