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Макрон дольше всех "выступал" на Генассамблее ООН

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон выступал на 75-й юбилейной сессии Генассамблеи ООН дольше всех – 48 минут, превысив установленный регламент на полчаса, самые короткие обращения были по 6 минут – у лидеров Венгрии и Монголии.

С 22 по 29 сентября в штаб-квартире ООН состоялась общеполитическая дискуссия в рамках 75-й сессии Генассамблеи. Впервые в истории она прошла в режиме онлайн – выступления лидеров транслировались в формате видеообращений из-за пандемии COVID-19. В зале Генассамблеи мог присутствовать лишь один представитель от государства. Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш и председатель 75-й сессии ГА Волкан Бозкыр выступили вживую, открыв неделю высокого уровня.

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Как сообщил в среду официальный представитель председателя ГА ООН Бренден Варма, всего в ходе общих прений выступили представители 190 государств-членов ООН, а также представители ЕС, Ватикана и Палестины. Среди них 102 лидера государства, один вице-президент, 55 глав правительств, один заместитель премьер-министра и 26 министров.

Четвертое по счету обращение президента США Дональда Трампа мировому сообществу стало самым коротким – около 7 минут, раньше его речи длились дольше 30 минут. Трамп в этом году решил не приезжать в штаб-квартиру ООН, а записать видео.

Президент России Владимир Путин превысил установленный регламент (15 минут – ИФ) на несколько минут – его видеообращение "с трибуны ГА ООН" длилось чуть больше 18 минут.

В 2020 году почти все мероприятия в рамках юбилейной сессии ГА ООН перешли в онлайн формат или отложены из-за пандемии COVID-19.

ООН Эммануэль Макрон Франция

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