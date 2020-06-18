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Совет Безопасности ООН избрал новых непостоянных членов

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Генеральная Ассамблея ООН в среду избрала Индию, Мексику, Ирландию и Норвегию новыми непостоянными членами Совета Безопасности на 2021-2022 годы.

Согласно результатам голосования, Индия набрала 184 голоса, Мексика – 187, Ирландия – 130, Норвегия – 128.

В четверг, 18 июня, за еще одно место среди непостоянных членов Совета Безопасности поборются два государства Африки - Кения и Джибути: в среду они не смогли набрать необходимое количество голосов (не менее 128).

Голосование традиционно носит тайный характер. Для обеспечения победы страна должна получить как минимум в две трети голосов делегатов ГА ООН.

Совбез состоит из 15 членов, пять из них – постоянные: Россия, Великобритания, США, Франция и Китай. Все остальные - непостоянные, которые избираются каждый год группами по пять стран на два года.

Непостоянные члены СБ ООН избираются по принципу равномерного регионального представительства. Это означает, что на каждый регион мира приходится разное количество мест.

В этом году за одно место от государств Африки ведут борьбу Кения и Джибути, на место от региона Латинской Америки и Карибских островов претендовала Мексика, от Азиатско-Тихоокеанского – Индия. Среди претендентов на два места от западных государств были Канада, Ирландия и Норвегия. Канада набрала лишь 108 голосов.

Кроме того, в ходе голосования был также избран председатель 75-й сессии ГА ООН. Это место занял турецкий дипломат Волкан Бозкыр. Он был единственным кандидатом на этот пост. Однако утвердить его кандидатуру консенсусом не удалось из-за возражений Армении, Кипра и Греции, в результате чего проводилось голосование. Бозкыр набрал 178 голосов из 192.

ООН Индия Мексика Ирландия Норвегия

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