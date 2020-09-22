Трамп выступил с самым коротким из своих обращений к Генассамблее ООН

Президент США призвал наказать Китай за пандемию, Россию в своей речи он не упоминал второй год подряд

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Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Четвертое по счету обращение президента США Дональда Трампа мировому сообществу, которое транслировалось в этом году в ООН в рамках юбилейной 75-й сессии Генассамблеи в формате видеозаписи, стало самым коротким - около семи минут.

В этом году Трамп начал свое выступление с критики Китая в связи с распространением коронавируса, он призвал ООН привлечь страну к ответственности за то, что она "выпустила эту чуму на мир". При этом президент США подчеркнул, что после победы над пандемией "мы вступим в новую эру беспрецедентного процветания, сотрудничества и мира".

Уже второй год подряд президент США не упоминает в своем выступлении Россию. В 2018 году он затронул лишь однажды - в связи с энергетическим сотрудничеством с Германией.

Трамп назвал реальные проблемы мира, которыми, по его мнению, должна заниматься ООН, чтобы быть эффективной организацией.

"Они включают в себя терроризм, притеснение женщин, принудительный труд, наркоторговлю, торговлю людьми и торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации, религиозные преследования, этническую чистку религиозных меньшинств", - заявил он, отметив, что США "всегда были лидером в области прав человека".

Президент США подчеркнул, что стремится к миру во всем мире, однако намерен добиваться этого с позиции силы. Он заявил, что у США "самая мощная армия, причем - с большим отрывом".

На днях Трамп принял решение не выступать с трибуны ГА ООН в связи с пандемией коронавируса, а записать обращение к мировому сообществу, как и другие лидеры и главы правительств стран. В зале Генассамблеи присутствовала и представляла видеозапись американского лидера постпред США при ООН Келли Крафт.

В 2017 году, выступая впервые в ООН, Трамп говорил 41 минуту. В ходе 73-й сессии ГА ООН президент США опоздал на свое выступление и на 15 минут превысил установленный регламент (15 минут - ИФ). Речь американского лидера в 2019 году длилась чуть больше 36 минут.

В ходе недели высокого уровня, которая пройдет с 22 по 29 сентября, покажут выступления 119 глав государств и 54 глав правительств.

В этом году почти все мероприятия в рамках юбилейной сессии ГА ООН переведены в онлайн формат или отложены из-за пандемии COVID-19.