Путин как глава делегации примет участие в ГА ООН в видеоформате

После этого председательство в делегации перейдет к Лаврову

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о составе российской делегации для участия в работе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщается на официальном портале правовой информации.

"Утвердить следующий состав делегации РФ для участия в работе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: президент РФ Владимир Путин (глава делегации), председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев (член делегации), министр иностранных дел РФ (член делегации) Сергей Лавров, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (член делегации), помощник президента РФ Юрий Ушаков (член делегации)", - говорится в распоряжении президента.

После завершения участия Путина (в формате видеообращения) и Ушакова в работе 75-й сессии ГА ООН делегация РФ продолжит участие в работе сессии с возложением на Лаврова обязанностей главы делегации, отмечается в распоряжении.

В состав делегации также войдут как заместители члена делегации замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИДа России Владимир Ермаков, директор правового департамента МИДа России Евгений Загайнов, директор департамента международных организаций МИДа России Петр Ильичев, постоянный представитель РФ при ООН в Нью-Йорке Василий Небензя.

В распоряжении президента также говорится, что после завершения участия Путина и Ушакова в работе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН на Вершинина и Небензю будут возложены обязанности членов делегации. Кроме того, в состав делегации будут включены в качестве заместителей членов делегации директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИДа России Р.Аляутдинова и директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИДа России В.Тарабрин.