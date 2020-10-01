Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:40Заразились
на 30.09В России 1 176 286+8 481В мире 33 641 553+287 938

Грузия начала оснащать армию по натовским стандартам

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В Грузии начался процесс оснащения подразделений Сил обороны легкими ручными пулеметами американского производства M249 "натовского" калибра 5,56 мм, сообщает пресс-служба грузинского оборонного ведомства.

По информации пресс-службы, в среду министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили посетил вместе с командующим Сил обороны Грузии генерал-майором Георгием Матиашвили военную базу в Вазиани (в окрестностях Тбилиси), где лично ознакомился с ходом этого процесса, который осуществляется при поддержке США.

В пресс-службе отмечают, что на первом этапе пулеметами M249 будут оснащены подразделения, прошедшие подготовку в рамках совместной с США программы по подготовке и оснащению воинских подразделений GDRP (Программа готовности обороны Грузии), а также подразделения командования учениями и военным образованием.

Ранее в среду Минобороны Грузии сообщило, что в рамках программы GDRP 30 сентября началась подготовка очередного, седьмого по счету, пехотного батальона. Подразделение пройдет 13-недельный курс интенсивной подготовки в максимально приближенных к боевым условиям.

В июне текущего года министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о том, что к концу июля 2021 года в рамках GDRP планируется подготовить еще три батальона.

Программа GDRP стартовала в мае 2018 года и подразумевает подготовку и оснащение по натовским стандартам девяти грузинских маневренных батальонов. Программа осуществляется при участии и поддержке Европейского командования США. Подготовка военнослужащих в рамках этой программы ведется при участии военных инструкторов США с акцентом на ведение оборонительных действий.

Грузия США НАТО

Новости по теме

Новости

Сенат США принял законопроект о временном бюджете

Власти Испании введут карантин на территории всего столичного региона из-за COVID-19

Макрон дольше всех "выступал" на Генассамблее ООН

Препарат от малярии не помогает при лечении COVID-19

Нагорный Карабах сообщил о гибели 104 своих военных с начала боев

Telegram позволит писать комментарии к постам в каналах

Telegram позволит писать комментарии к постам в каналах
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

МИД РФ призвал помешать переброске боевиков в зону карабахского конфликта

МИД РФ заявил о невозможности иметь дело с Западом, пока тот не прекратит провокации

Умер первый в мире человек, излечившийся от ВИЧ

Умер первый в мире человек, излечившийся от ВИЧ

Ученые узнали, что COVID-19 опаснее для носителей генов неандертальцев

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');