В Грузии задумались о производстве и экспорте штурмовиков Су-25

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Грузинский министр обороны Ираклий Гарибашвили считает, что на базе тбилисского авиационного завода имеются все необходимые ресурсы для производства и последующего экспорта штурмовиков Су-25.

"У нас сегодня есть абсолютно все ресурсы, технические, интеллектуальные или человеческие, чтобы самим, своими силами ремонтировать, восстанавливать Су-25, выпускать, производить новые и продавать", - сказал министр в понедельник в эфире грузинского телеканала "Палитраньюс".

По его словам, многие страны в оборонных целях проявляют высокий интерес к самолетам этого типа.

"Думаю, кроме того, что наша страна может использовать это (производство самолетов Су-25) для оборонных целей, также это может стать чисто коммерческим проектом", - сказал Гарибашвили.

Кроме этого, по информации главы Минобороны, по его распоряжению начата работа над вопросом производства в Грузии гранатометов, гранат и ракет, отвечающих стандартам НАТО.

Гарибашвили также отметил, что остается в силе его обещание, которое он дал, когда вступил в должность министра обороны в сентябре прошлого года, построить завод по производству патронов.

"Это текущий процесс, это достаточно сложный проект, он будет долгосрочным. Я обязательно это сделаю. Это должен быть полный цикл производства боеприпасов", - заявил Гарибашвили.