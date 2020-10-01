Минск заявил об "остром дефиците доверия" к Киеву

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - МИД Белоруссии заявил, что дефицит доверия к украинским коллегам наносит ущерб двусторонним отношениям.

"Последние высказывания представителей официального Киева уже привели к острому дефициту доверия к украинским коллегам. А ведь это чревато ощутимым ущербом для всего белорусско-украинского сотрудничества. Понимают ли это в Киеве?" - говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза, распространенного в четверг.

"Нескончаемый поток резких заявлений украинских политиков, включая министра иностранных дел, стал для нас серьезным основанием для объективных сомнений в искренности их заявлений о дружбе", - заявил Глаз.

В белорусском МИД раскритиковали заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. "Его вольные и неуважительные рассуждения на тему легитимности белорусского руководства больше похожи не на дипломатию, а на участие в конкурсе на самые хлесткие, хоть и пустые по своему содержанию фигуры речи", - сказал пресс-секретарь белорусского МИД.

"Слушая все эти безответственные высказывания, всерьез задумываешься о профессионализме отдельных украинских коллег. В Киеве то ставят отношения с Беларусью "на паузу", то предлагают якобы "нейтральное медиаторство", отрицая изначально любую возможность диалога с действующей легитимной властью. Хотя сами предложения "нейтрального медиаторства" от воюющей Украины вызывают по меньшей мере ироничную улыбку", - добавил Глаз.

По его словам, белорусская сторона рассчитывает, что Украина в выстраивании отношений с Белоруссией будет исходить из собственных национальных интересов и сможет освободиться от "удушающих объятий" западных партнеров. "Пока еще продолжаем верить в то, что руководство украинского внешнеполитического ведомства сможет адекватно оценить и осознать губительность нынешней линии в отношениях с Беларусью. Найдет в себе силы действовать на пользу именно своей страны", - заявил Глаз.

В МИД заверяют, что Белоруссия будет твердо и непреклонно отстаивать суверенитет, независимость и национальные интересы. "Бессмысленно разговаривать с нами на языке оскорблений, угроз и санкций. Продуктивным может быть только взаимоуважительный диалог, и мы к нему готовы", - сказал пресс-секретарь.

Ранее глава украинского МИД Кулеба выразил сомнение в легитимности избранного недавно на очередной срок президента Белоруссии Александра Лукашенко. "Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя "инаугурация" А. Лукашенко не означает его признание легитимным главой Белорусского государства", - написал Кулеба в твиттере 23 сентября. Так он прокомментировал состоявшуюся в тот же день церемонию инаугурации Лукашенко.