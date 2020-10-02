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Кадыров предложил считать его заказчиком отравления Навального

Кадыров предложил считать его заказчиком отравления Навального
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров не нашел логики и доказательств в заявлении политика Алексея Навального, который сказал Spiegel, что уверен, что за его отравлением стоит президент Владимир Путин. Кадыров предложил оппозиционеру считать его заказчиком покушения.

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"Навальный назвал Путина заказчиком своего отравления. Субъективное мнение оппозиционер выразил без каких-либо доказательств, опираясь на скучные и скупые до фактов доводы", - написал Кадыров в своем телеграмм-канале.

"Кстати, а почему для пущей убедительности и правдоподобия ты не назвал исполнителем или заказчиком меня, Кадырова? Это выглядело бы хотя бы не так нелепо, как озвученная тобой версия. А в моей копилке абсурдов появилось бы очередное уникальное обвинение. Подумай об этом, дарю идею", - предложил он.

Глава Чечни подчеркнул, что именно "благодаря Путину в стране действует толерантное отношение к оппозиции" и что президент сдерживает желающих ответить на ложь оппозиционеров.

"Будь на его месте эксцентричный глава государства, всю радикальную оппозиционную нечисть давно бы вышвырнули из страны куда подальше по надуманным предлогам", - отметил он.

Он призвал Навального измениться и начать любить родину, а не преследовать личные корыстные цели. Также он призвал политика "признать, что если бы тебя хотели убить в России, то ни один врач не пошевелил бы пальцем ради спасения твоей жизни, а немецкому борту не разрешили бы сесть в аэропорту Омска", и отметил, что в версии госзаказа на убийство нет логики.

После публикации Spiegel спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент спас Навальному жизнь и назвал его заявление проявлением непорядочности. Он предположил, что отравление было инсценировкой Запада и что Навальный работает на западные спецслужбы.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал слова Навального аморальными и оскорбительными.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил бездоказательность и недопустимость заявлений оппозиционера. Он отметил, что риторика, граничащая с оскорблениями, - "это известный способ тех, кто хочет себя поставить на один уровень с первым лицом государства, претендовать на некое участие в политической борьбе". После этого он заявил, что Кремль закрыл эту тему и больше ее комментировать не будет.

Хроника 20 августа – 02 октября 2020 годаНавальный попал в больницу
Алексей Навальный Владимир Путин Рамзан Кадыров Чечня Германия

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