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Cаммит ЕС осудил использование химического оружия против Навального

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Европейские лидеры на саммите ЕС в Брюсселе выслушали информацию канцлера ФРГ Ангелы Меркель о ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Мы осуждаем использование военного химического оружия, которое несовместимо с принципами достоинства и с принципами международного права", - заявил Мишель в ночь на пятницу на пресс-конференции после первого дня заседания Европейского совета.

Он призвал к проведению прозрачного расследования и сообщил, что Евросовет, чтобы оценить ситуацию, вернется к этому вопросу в середине октября. На этот срок запланирован ближайший саммит ЕС.

Мишель назвал инцидент с Навальным "попыткой убийства".

20 августа во время полета из Томска в Москву Навальному стало плохо. Самолет экстренно приземлился в Омске. Оппозиционера в коме госпитализировали в реанимацию омской больницы. Спустя два дня российские врачи разрешили вывезти Навального на лечение в берлинскую клинику Charite, на чем настаивали его родственники. Сейчас оппозиционер проходит курс реабилитации в ФРГ.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". Позднее к таким же выводам пришли эксперты из независимых лабораторий в Швеции и Франции. Российские врачи заявили, что отравляющих веществ в анализах оппозиционера обнаружено не было.

Страны Запада считают фактом отравление Навального запрещенным боевым отравляющим веществом и требуют объяснения от России. В Москве сетуют, что Германия не передает данные по ситуации с Навальным России, и считают, что юридических оснований для возбуждения уголовного дела пока нет (хотя доследственные действия проводятся).

ЕС Шарль Мишель Алексей Навальный

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