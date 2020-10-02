Дональд Трамп и его супруга заразились коронавирусом

Фото: Reuters

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что результаты тестов на коронавирус у него и его супруги Меланьи оказались положительными.

Об этом Трамп написал в своем твиттере в пятницу. По его словам, он и Меланья немедленно уйдут на самоизоляцию и начнут процесс лечения. "Мы справимся с этим вместе", - пообещал президент США.

Ранее в пятницу Трамп сообщил, что у его близкой помощницы Хоуп Хикс подтвердилось заражение коронавирусом. "Ее тест показал положительный результат, я только что услышал об этом. Она очень много работает, много масок, она постоянно носит маски, но у нее положительный результат теста", - рассказал американский лидер в интервью Fox News. После этого, по словам Трампа, он вместе с женой сдал тесты на коронавирус.

Хикс сопровождала Трампа в поездке в Кливленд на дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом и в Миннесоту на встречу президента с избирателями, находилась с Трампом в одном самолете.