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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:11Заразились
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Дональд Трамп и его супруга заразились коронавирусом

Дональд Трамп и его супруга заразились коронавирусом
Фото: Reuters

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что результаты тестов на коронавирус у него и его супруги Меланьи оказались положительными.

Об этом Трамп написал в своем твиттере в пятницу. По его словам, он и Меланья немедленно уйдут на самоизоляцию и начнут процесс лечения. "Мы справимся с этим вместе", - пообещал президент США.

Ранее в пятницу Трамп сообщил, что у его близкой помощницы Хоуп Хикс подтвердилось заражение коронавирусом. "Ее тест показал положительный результат, я только что услышал об этом. Она очень много работает, много масок, она постоянно носит маски, но у нее положительный результат теста", - рассказал американский лидер в интервью Fox News. После этого, по словам Трампа, он вместе с женой сдал тесты на коронавирус.

Хикс сопровождала Трампа в поездке в Кливленд на дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом и в Миннесоту на встречу президента с избирателями, находилась с Трампом в одном самолете.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Хроника 09 января – 02 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Дональд Трамп Меланья Трамп США Коронавирус Хоуп Хикс

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