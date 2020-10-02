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Трамп подтвердил, что его близкая помощница заразилась коронавирусом

Президент США и первая леди сдали тесты на COVID-19

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что у его близкой помощницы Хоуп Хикс подтвердилось заражение коронавирусом.

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"Ее тест показал положительный результат, я только что услышал об этом. Она очень много работает, много масок, она постоянно носит маски, но у нее положительный результат теста", - сообщил Трамп в интервью Fox News.

По его словам, он и его супруга Меланья Трамп только что сдали тесты на коронавирус. Президент отметил, что пока не знает, нужно ли им будет пройти карантин.

"Мы посмотрим, что произойдет (...) Я проводил много времени с Хоуп и первая леди тоже", - добавил Трамп.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что тест на COVID-19 у Хикс дал положительный результат.

Хикс сопровождала Трампа в поездке в Кливленд на дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом и в Миннесоту на встречу президента с избирателями. Они с Трампом летели в одном самолете.

США Дональд Трамп Коронавирус

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