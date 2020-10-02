Врач заверил, что Трамп продолжит работу во время лечения от COVID-19

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп способен выполнять свои обязанности главы государства в ходе лечения от коронавируса COVID-19, заявил личный врач американского лидера Шон Конли.

"Хочу заверить вас: я рассчитываю, что президент продолжит бесперебойно выполнять свои обязанности во время лечения", - говорится в заявлении Конли, распространенном Белым домом.

Конли подчеркнул, что Трамп и его супруга Мелания "чувствуют себя хорошо" после выявления коронавируса, и во время лечения будут находиться в Белом доме.

Личный врач Трампа добавил, что команда Белого дома и он сам "будут бдительно следить" за состоянием здоровья Дональда и Мелании Трамп и предоставят им квалифицированную медицинскую помощь.

Ранее в пятницу Трамп сообщил, что результаты тестов на COVID-19, взятые у него и его жены, показали положительный результат.

Трамп вместе с супругой сдали тесты на коронавирусную инфекцию после того, как стало известно о заболевании, выявленном у его советницы Хоуп Хикс.

"Хоуп Хикс, которая так много работала, даже не делая небольшого перерыва, только что получила положительный результат на COVID-19. Ужасно!" - написал американский политик в своем твиттере.

Хикс, в частности, на этой неделе сопровождала Трампа в поездке в Кливленд на дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом и в Миннесоту, на встречу президента с избирателями.