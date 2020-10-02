Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:11Заразились
на 01.10В России 1 185 231+8 945В мире 34 205 755+237 662

Врач заверил, что Трамп продолжит работу во время лечения от COVID-19

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп способен выполнять свои обязанности главы государства в ходе лечения от коронавируса COVID-19, заявил личный врач американского лидера Шон Конли.

"Хочу заверить вас: я рассчитываю, что президент продолжит бесперебойно выполнять свои обязанности во время лечения", - говорится в заявлении Конли, распространенном Белым домом.

Конли подчеркнул, что Трамп и его супруга Мелания "чувствуют себя хорошо" после выявления коронавируса, и во время лечения будут находиться в Белом доме.

Личный врач Трампа добавил, что команда Белого дома и он сам "будут бдительно следить" за состоянием здоровья Дональда и Мелании Трамп и предоставят им квалифицированную медицинскую помощь.

Ранее в пятницу Трамп сообщил, что результаты тестов на COVID-19, взятые у него и его жены, показали положительный результат.

Трамп вместе с супругой сдали тесты на коронавирусную инфекцию после того, как стало известно о заболевании, выявленном у его советницы Хоуп Хикс.

"Хоуп Хикс, которая так много работала, даже не делая небольшого перерыва, только что получила положительный результат на COVID-19. Ужасно!" - написал американский политик в своем твиттере.

Хикс, в частности, на этой неделе сопровождала Трампа в поездке в Кливленд на дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом и в Миннесоту, на встречу президента с избирателями.

Хроника 09 января – 02 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Дональд Трамп Мелания Трамп Шон Конли США Коронавирус

Новости по теме

Новости
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе возобновились бои на всех направлениях

Пандемия коронавируса

Дональд Трамп и его супруга заразились коронавирусом

Дональд Трамп и его супруга заразились коронавирусом

Минобороны Армении сообщило о сбитом самолете ВС Азербайджана

Минобороны Армении сообщило о сбитом самолете ВС Азербайджана

Что случилось этой ночью: пятница, 2 октября

Трамп с супругой ушли на карантин из-за COVID-19 у помощницы

Bloomberg узнал о заражении коронавирусом советника Трампа

Bloomberg узнал о заражении коронавирусом советника Трампа
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Законодатели США призвали Госдеп поспособствовать перемирию в Карабахе

Cаммит ЕС осудил использование химического оружия против Навального

Лукашенко не попал под санкции ЕС

Лидеры стран ЕС согласовали санкции против Белоруссии

Лидеры стран ЕС согласовали санкции против Белоруссии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');