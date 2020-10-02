Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:17Заразились
на 01.10В России 1 185 231+8 945В мире 33 968 093+326 540

Лукашенко не попал под санкции ЕС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что президента Белоруссии Александра Лукашенко нет в списке санкций за фальсификацию выборов и насилие в отношении мирных граждан в Белоруссии, который европейские лидеры согласовали в ночь на пятницу.

В миреЛидеры стран ЕС согласовали санкции против БелоруссииЧитать подробнее

"Лукашенко в списке нет", - сказал Мишель в ходе пресс-конференции после первого дня работы саммита Евросоюза.

При этом он отметил, что ЕС будет следить за дальнейшим развитием ситуации в Белоруссии.

Как сообщалось, в ночь на пятницу главы государств и правительств 27 стран Евросоюза согласовали санкционный список за фальсификацию выборов и насилие в отношении мирных граждан в Белоруссии.

По словам главы Европейского совета, в санкционный список войдут около 40 человек, их имена не были названы. Мишель уточнил, что санкции вступят в силу уже в пятницу - сразу после утверждения в письменной форме.

Новость дополняется

ЕС Белоруссия Александр Лукашенко

Новости

Cаммит ЕС осудил использование химического оружия против Навального

Лидеры стран ЕС согласовали санкции против Белоруссии

Лидеры стран ЕС согласовали санкции против Белоруссии

Пять стран в ООН призвали РФ "раскрыть обстоятельства отравления" Навального

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

CNN сообщил о вербовке сирийских наемников для отправки в Карабах

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Армения сообщила о сбитом возле Еревана азербайджанском беспилотнике

Армения сообщила о сбитом возле Еревана азербайджанском беспилотнике
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе подсчитали потери Азербайджана с начала конфликта

Пандемия коронавируса

В Италии выявили рекордное с апреля суточное число зараженных COVID-19

ЕС расширил список санкций за строительство Крымского моста

Brexit

Финансовые компании вывели $1,6 трлн из Великобритании на фоне Brexit

Финансовые компании вывели $1,6 трлн из Великобритании на фоне Brexit

Лавров обвинил Берлин в проведении курса на сдерживание России

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');