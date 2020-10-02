Лукашенко не попал под санкции ЕС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что президента Белоруссии Александра Лукашенко нет в списке санкций за фальсификацию выборов и насилие в отношении мирных граждан в Белоруссии, который европейские лидеры согласовали в ночь на пятницу.

"Лукашенко в списке нет", - сказал Мишель в ходе пресс-конференции после первого дня работы саммита Евросоюза.

При этом он отметил, что ЕС будет следить за дальнейшим развитием ситуации в Белоруссии.

Как сообщалось, в ночь на пятницу главы государств и правительств 27 стран Евросоюза согласовали санкционный список за фальсификацию выборов и насилие в отношении мирных граждан в Белоруссии.

По словам главы Европейского совета, в санкционный список войдут около 40 человек, их имена не были названы. Мишель уточнил, что санкции вступят в силу уже в пятницу - сразу после утверждения в письменной форме.

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