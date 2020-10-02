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Баку заявил о разрушении большей части армянской военной инфраструктуры в Карабахе

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Значительная часть военной инфраструктуры Армении в Нагорном Карабахе уничтожена, заявил помощник президента - заведующий отделом внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Кроме этого, уничтожены склады с боеприпасами. Все это привело к тому, что сопротивление вооруженных сил Армении значительно снизилось", - сказал Гаджиев в пятницу на брифинге.

Он отметил, что на протяжении 30 лет Армения создавала на оккупированных территориях оборонительные сооружения. "Азербайджан в течение короткого времени с применением высоких технологий, беспилотников, точечными ударами выводит из строя созданную военную инфраструктурную базу", - заявил Гаджиев.

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"ВС Армении установили на оккупированных территориях бетонные укрепления высотой в 8-10 метров. Кроме того, надо учесть, что боевые действия ведутся на местности со сложным рельефом. (...) ВС Азербайджана планомерно и шаг за шагом преодолевают вражескую оборонительную линию", - добавил помощник президента Азербайджана.

Он также призвал иностранных журналистов не посещать оккупированные территории Азербайджана для освещения боевых действий без разрешения Баку. "Армения под различным предлогом приглашает на оккупированные территории Азербайджана зарубежных журналистов, пытаясь превратить их в живую мишень. Поэтому мы в очередной раз обращаемся к зарубежным журналистам и призываем их воздержаться от незаконных визитов на оккупированные территории Азербайджана без разрешения официального Баку", - заявил Гаджиев.

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Армения Нагорный Карабах Азербайджан

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