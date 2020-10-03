Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:46Заразились
на 02.10В России 1 194 643+9 412В мире 34 503 125+223 428

Армения сообщила о сбитых самолетах ВС Азербайджана силами ПВО Карабаха

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Силы ПВО непризнанной Нагорно-Карабахской республики на южном направлении в зоне карабахского конфликта сбили самолет ВС Азербайджана, сообщает в субботу пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

"Сегодня в 08:25 на южном направлении сбит самолет противника", - написала Степанян на своей странице в фейсбуке.

В свою очередь представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что силы ПВО Карабаха сбили еще два самолета ВС Азербайджана.

"Еще два самолета уничтожено около десяти минут назад. Упорные бои продолжаются", - написал он на своей странице в фейсбуке.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Со своей стороны премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

Ожесточенные бои в зоне карабахского конфликта продолжаются. С обеих сторон есть потери в живой силе и технике.

Азербайджанская сторона располагает информацией о том, что среди убитых армянских военных есть этнические армяне-наемники из Сирии и стран Ближнего Востока, заявил начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Дяргахлы.

Между тем, по данным армянской стороны, Турция на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе перебросила в Азербайджан около 4 тыс. боевиков из северных районов Сирии.

В свою очередь в МИД РФ отказались комментировать информацию об участии сирийских наемников в конфликте в Нагорном Карабахе. "Не можем это комментировать", - сказал журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Нагорный Карабах Азербайджан Армения

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 3 октября

Американский грузовой космический корабль Cygnus стартовал к МКС

Трампа на несколько дней направили в военно-медицинский центр

Трампа на несколько дней направили в военно-медицинский центр

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Карабахе сообщили об одном погибшем при обстреле Степанакерта

В Карабахе сообщили об одном погибшем при обстреле Степанакерта

О'Брайен после разговора с Патрушевым заявил о возможности прогресса в отношениях с РФ

В Совете Европы попросили РФ отчитаться о выполнении решения ЕСПЧ по "ЮКОСу"

Что произошло за день: пятница, 2 октября

Первая партия российской вакцины "Спутник V" поступила в Венесуэлу

Первая партия российской вакцины "Спутник V" поступила в Венесуэлу
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Карабахе заявили о новом обстреле Степанакерта

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');