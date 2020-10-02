Армения сообщила, что ПВО Карабаха сбила 5 самолетов и 3 вертолета

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Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сбила в пятницу еще пять самолетов и три вертолета Вооруженных сил Азербайджана, сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

"Сегодня в районе 16:00 (15:00 по московскому времени) силы ПВО Армии обороны Карабаха уничтожили пять самолетов и три вертолета ВС противника", - написал Ованнисян в фейсбуке, не уточнив типы сбитой авиатехники противника.

Ранее в пятницу пресс-секретарь Минобороны Армении сообщила об уничтожении силами ПВО Карабаха двух самолетов и трех беспилотников.