В МВД Белоруссии назвали фейками рассказы задержанных об изнасилованиях

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Международное сообщество оценивает ситуацию в Белоруссии по недостоверной информацией: жалобы на пытки и изнасилования протестующих не подтверждаются, заявил замглавы МВД - начальник криминальной полиции Геннадий Казакевич. Его цитирует "БелТА".

"К сожалению, не называются конкретные факты насилия, конкретные факты пыток, изнасилований и так далее. Все как-то общо, - отметил он. - Сначала у нас были изнасилования женщин - они не подтвердились. Потом были изнасилования мужчин - они тоже не подтвердились. Мы пошагово, исследуя обстоятельства каждого подобного заявления, приходим к понимаю того, что этого не было".

По его словам, есть несколько тысяч обращений граждан, и каждое будет надлежащим образом проверено Следственным комитетом под надзором Генпрокуратуры. Пока ни один факт изнасилований не подтвержден, повторил замминистра.

Данные МВД, опровергающие фейковые новости, руководство ведомства 2 октября передало постоянному координатору ООН в Белоруссии Иоанне Казана-Вишневецкой.

В этот же день Совет ЕС утвердил индивидуальные санкции в отношении сорока белорусских официальных лиц, которых в ЕС считают виновными в фальсификации результатов президентских вборов и в применении насилия к протестующим.