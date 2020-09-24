Главред "Нашей нивы" задержан за клевету на замглавы МВД Белоруссии

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Главный редактор издания "Наша нива" Егор Мартинович задержан из-за публикации "заведомо ложных сведений" о заместителе министра внутренних дел Белоруссии, на него возбуждено уголовное дело о клевете, сообщили в Следственном комитете.

Мартиновича задержали в среду утром, когда он пошел гулять с собакой. После этого у него дома начался обыск.

Его жена Адарья Гуштын связала следственные действия с публикацией о диджее Владе Соколовском, которого задержали летом после включения песни "Перемен" на провластном митинге. Соколовский отбыл административный арест, а затем заявил журналистам, что в спецприемнике на Окрестина видел человека, похожего на замминистра внутренних дел Александра Барсукова.

После этого Соколовского повторно задержали, пригрозили обвинением в клевете и затем заставили подписать отказ от этих утверждений. Затем он уехал из Белоруссии.

Правозащитный центр "Весна" сообщил 23 сентября, что Мартиновича задержали на трое суток по подозрению в клевете в связи с этой публикацией.