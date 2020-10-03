В Гомеле задержали главреда портала "Сильные новости"
Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В Гомеле задержаны главный редактор регионального портала "Сильные новости" Анна Якштас и ее муж Денис, который является сотрудником издания.
Как сообщил "Интерфаксу" официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов, их задержали в рамках административного процесса.
Он пояснил, что обыска в доме сотрудников портала не проводилось, у них "изъята компьютерная техника".
Портал "Сильные новости" позиционирует себя как самый посещаемый региональный сайт Беларуси. Его журналисты освещают оппозиционные акции, которые продолжаются в стране уже полутора месяцев.
В Белоруссии с 9 августа проходят массовые акции протеста против итогов выборов президента. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не признает эти результаты и считает их сфальсифицированными.