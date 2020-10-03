В Гомеле задержали главреда портала "Сильные новости"

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В Гомеле задержаны главный редактор регионального портала "Сильные новости" Анна Якштас и ее муж Денис, который является сотрудником издания.

Как сообщил "Интерфаксу" официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов, их задержали в рамках административного процесса.

Он пояснил, что обыска в доме сотрудников портала не проводилось, у них "изъята компьютерная техника".

Портал "Сильные новости" позиционирует себя как самый посещаемый региональный сайт Беларуси. Его журналисты освещают оппозиционные акции, которые продолжаются в стране уже полутора месяцев.