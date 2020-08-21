Минский звукорежиссер задержан во второй раз
Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Звукорежиссер Влад Соколовский, который включил песню "Перемен" Виктора Цоя на провластном мероприятии в Киевском сквере, снова задержан, пишет TUT. BY.
Его доставили в центральный аппарат МВД на Городском валу, сказал его адвокат Михаил Бондарчук.
Соколовский и его коллега Кирилл Галанов уже получили десять суток ареста за хулиганство и неповиновение после того, как включили песню "Перемен" на празднике, организованном властями в честь Дня железнодорожных войск в преддверии президентских выборов в Белоруссии. 16 августа они вышли на свободу.
#цойжив #вырабы2020 #странадляжизни #беларусь— Roman Tunik (@K_L_1_M) August 7, 2020
Вчера в Киевском сквере в Минске звукорежиссеры Влад Соколовский и Кирилл Галанов включили песню Виктора Цоя. @tutby и @OnlinerBY дайте знать, куда заплатить за билет! pic.twitter.com/H9SNXpBQzp