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Минский звукорежиссер задержан во второй раз

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Звукорежиссер Влад Соколовский, который включил песню "Перемен" Виктора Цоя на провластном мероприятии в Киевском сквере, снова задержан, пишет TUT. BY.

Его доставили в центральный аппарат МВД на Городском валу, сказал его адвокат Михаил Бондарчук.

Соколовский и его коллега Кирилл Галанов уже получили десять суток ареста за хулиганство и неповиновение после того, как включили песню "Перемен" на празднике, организованном властями в честь Дня железнодорожных войск в преддверии президентских выборов в Белоруссии. 16 августа они вышли на свободу.

Влад Соколовский Кирилл Галанов Белоруссия Минск Виктор Цой

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