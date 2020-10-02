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У Байдена не нашли коронавируса после дебатов с Трампом

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - У кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его супруги Джилл не обнаружили коронавируса COVID-19 после тестирования.

"Я рад сообщить, что тесты на коронавирус, которые прошли Джилл и я, показали отрицательные результаты", - написал Байден в своем твиттере.

"Спасибо всем за беспокойство. Я надеюсь, это послужит напоминанием: носите маску, соблюдайте социальную дистанцию и мойте руки", - добавил кандидат в президенты.

Байден и его супруга решили сдать тест на коронавирус в связи с выявлением COVID-19 у президента США Дональда Трампа. Байден и Трамп общались на дебатах, состоявшихся 30 сентября, и находились на расстоянии порядка 1,8 метров друг от друга. Также на коронавирус проверят всех посетителей дебатов, которые состоялись в Кливленде (штат Огайо).

Ранее тест на COVID-19 сдали вице-президент США Майк Пенс и его супруга, а также госсекретарь США Майк Помпео и глава Минфина США Стивен Мнучин. Результаты у всех оказались отрицательными.

Трамп в ночь на пятницу сообщил, что у него и у его супруги Мелании подтвердился коронавирус. Они сдали тесты после того, как заболела его советница Хоуп Хикс.

Личный врач американского лидера Шон Конли при этом заявил, что в период лечения президент США Дональд Трамп способен выполнять обязанности главы государства.

"Хочу заверить вас: я рассчитываю, что президент продолжит бесперебойно выполнять обязанности во время лечения", - говорится в заявлении Конли, распространённом Белый домом.

Позднее руководитель предвыборного штаба Трампа Марк Медоуз сообщил, что у президента США наблюдаются "легкие симптомы" коронавируса.

"У президента действительно наблюдаются легкие симптомы (COVID-19 - ИФ), мы стараемся убедиться, что с его здоровьем, безопасностью и благополучием все в порядке и продолжаем следить за ситуацией", - заявил Медоуз.

США Джо Байден Дональд Трамп

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