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Байдену в пятницу сделают тест на коронавирус

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США Джо Байден, как ожидается, сделает тест на коронавирус утром в пятницу, 2 октября. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, осведомленный о планах бывшего вице-президента.

Во вторник, 29 сентября, в США прошли дебаты между претендентами на пост президента: нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом и Байденом. В пятницу стало известно, что у Трампа и его супруги нашли COVID-19.

Ранее Трамп сообщил, что у его помощницы Хоуп Хикс подтвердилось заражение коронавирусом.

Хроника 09 января – 02 октября 2020 годаПандемия коронавируса
США Дональд Трамп Джо Байден

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