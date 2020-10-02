В Карабахе сообщили об одном погибшем при обстреле Степанакерта

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Столица Нагорно-Карабахской республики (НКР) в пятницу впервые была обстреляна из тяжелых ракетных установок, погиб один человек, ранены 11, заявил омбудсмен НКР Артак Бегларян.

"С начала боевых действий 27 сентября по городу велись обстрелы, но сегодня впервые город был обстрелян из тяжелых ракетных установок. Было выпущено четыре ракеты", - сказал Бегларян на брифинге в пятницу.

По его словам, по имеющимся предварительным данным, в результате обстрелов Степанакерта в пятницу ранены 11 человек, один человек погиб.

По его утверждению, был нанесен целенаправленный удар по зданию МЧС.

По данным Еревана и непризнанной НКР, Степанакерт обстреливался в пятницу дважды.