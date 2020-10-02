Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:46Заразились
на 02.10В России 1 194 643+9 412В мире 34 279 697+311 604

В Азербайджане сообщили о 230 уничтоженных единицах техники Армении

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Минобороны Азербайджана сообщило о 230 уничтоженных единицах техники Армении.

"По состоянию на 20:00 2 октября подразделения Азербайджанской Армии уничтожили 230 танков и другой бронетехники, 250 артиллерийских установок, минометов, систем залпового огня, 38 средств ПВО, 10 командных пунктов, 7 складов с боеприпасами, 1 ракетный комплекс С-300", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве обороны страны.

Хроника 27 сентября – 02 октября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Армения

Новости

Трампа на несколько дней направили в военно-медицинском центре

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Карабахе сообщили об одном погибшем при обстреле Степанакерта

В Карабахе сообщили об одном погибшем при обстреле Степанакерта

О'Брайен после разговора с Патрушевым заявил о возможности прогресса в отношениях с РФ

В Совете Европы попросили РФ отчитаться о выполнении решения ЕСПЧ по "ЮКОСу"

Что произошло за день: пятница, 2 октября

Первая партия российской вакцины "Спутник V" поступила в Венесуэлу

Первая партия российской вакцины "Спутник V" поступила в Венесуэлу
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Карабахе заявили о новом обстреле Степанакерта

Война санкций

Санкционный список Минска в отношении ЕС будет применяться и в РФ

Санкционный список Минска в отношении ЕС будет применяться и в РФ

Патрушев встретился в Женеве с помощником Трампа по нацбезопасности

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');