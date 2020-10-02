В Азербайджане сообщили о 230 уничтоженных единицах техники Армении
Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Минобороны Азербайджана сообщило о 230 уничтоженных единицах техники Армении.
"По состоянию на 20:00 2 октября подразделения Азербайджанской Армии уничтожили 230 танков и другой бронетехники, 250 артиллерийских установок, минометов, систем залпового огня, 38 средств ПВО, 10 командных пунктов, 7 складов с боеприпасами, 1 ракетный комплекс С-300", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве обороны страны.