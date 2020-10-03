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В Баку опровергли информацию о сбитых азербайджанских самолетах

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Очередное заявление ВС Армении о якобы сбитых азербайджанских самолетах является дезинформацией, заявил в субботу глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

По его словам, истребители ВВС Азербайджана не сбиты. "Напротив, азербайджанские беспилотники продолжают уничтожать военную технику вооруженных сил Армении", - сказал он.

Даргяхлы назвал ложной распространяемую официальными лицами Минобороны Армении информацию о потерях Азербайджана.

Со своей стороны, Минобороны Азербайджана сообщило, что ВС Армении в ночь на субботу начали интенсивный обстрел Тертерского, Агдамского, Агджабединского и Геранбойского районов. Как заявили в военном ведомстве, "наша армия принимает решительные меры против врага".

Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что силы ПВО непризнанной Нагорно-Карабахской республики на южном направлении в зоне карабахского конфликта сбили самолет ВС Азербайджана. В свою очередь представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сказал, что силы ПВО Карабаха сбили еще два самолета ВС Азербайджана.

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе

12
Азербайджан Арменния Нагорный Карабах

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