В Баку опровергли информацию о сбитых азербайджанских самолетах

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Очередное заявление ВС Армении о якобы сбитых азербайджанских самолетах является дезинформацией, заявил в субботу глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

По его словам, истребители ВВС Азербайджана не сбиты. "Напротив, азербайджанские беспилотники продолжают уничтожать военную технику вооруженных сил Армении", - сказал он.

Даргяхлы назвал ложной распространяемую официальными лицами Минобороны Армении информацию о потерях Азербайджана.

Со своей стороны, Минобороны Азербайджана сообщило, что ВС Армении в ночь на субботу начали интенсивный обстрел Тертерского, Агдамского, Агджабединского и Геранбойского районов. Как заявили в военном ведомстве, "наша армия принимает решительные меры против врага".

Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что силы ПВО непризнанной Нагорно-Карабахской республики на южном направлении в зоне карабахского конфликта сбили самолет ВС Азербайджана. В свою очередь представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сказал, что силы ПВО Карабаха сбили еще два самолета ВС Азербайджана.