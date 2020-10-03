Спикер парламента Армении со срочным визитом отправился в непризнанную НКР

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Делегация во главе со спикером парламента Армении Араратом Мирзояном со срочным визитом отправилась в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР).

"Возглавляемая Мирзояном делегация со срочным визитом отправилась в Республику Арцах. Он провел переговоры со спикером парламента Арцаха Артуром Товмасяном, после чего встреча продолжилась в расширенном формате. Обсуждены военная, политическая, дипломатическая ситуация, сложившаяся в результате турецко-азербайджанской агрессии", - сообщает пресс-служба парламента.

Также отмечается, что участники встречи подчеркнули, что "будут сплоченно противостоять" противнику.