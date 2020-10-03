В Армении заявили о сбитом азербайджанском вертолете

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сбила вертолёт Вооруженных сил Азербайджана, сообщает пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Об этом она написала в фейсбуке.

Ранее в субботу в Минобороны Армении сообщали, что силы ПВО непризнанной НКР сбили три самолета Вооруженных сил Азербайджана.

Глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы со своей стороны заявлял, что заявление армянской стороны о якобы сбитых азербайджанских самолетах является дезинформацией.