Глава МИД Азербайджана и Боррель обсудили ситуацию в Карабахе

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"Боррель выразил серьезное беспокойство напряженностью в регионе. Он отметил, что ЕС заинтересован в деэскалации ситуации и поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта", - сообщает МИД Азербайджана.

Глава МИД Азербайджана в беседе с Боррелем подчеркнул, что важно "восстановить территориальную целостность Азербайджана для обеспечения мира в регионе".

"Армения, обстреливая населенные пункты Азербайджана из артиллерийских орудий и ракет, стремится вовлечь третьи страны в конфликт", - приводит МИД слова Байрамова.