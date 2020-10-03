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Степанакерт остался без электричества после обстрела

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Столица непризнанной Нагорно-карабахской республики (НКР) город Степанакерт обесточен из-за обстрелов с азербайджанской стороны, сообщает армянское государственное информагентство "Арменпресс".

"В результате нанесенных вооруженными силами Азербайджана ударов повреждено здание электрических сетей. Столица обесточена", - отметило агентство.

В субботу Степанакерт дважды подвергался обстрелам.

В МИД непризнанной республики сообщили, что "вооруженные силы Азербайджана обстреляли Степанакерт ракетами".

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян со своей стороны заявил в субботу, что обстрелы могут привести к экологической катастрофе.

"Азербайджан обстреливает Степанакерт ракетами дальнего поражения. Удары наносятся по тем гражданским инфраструктурам, уничтожение которых может привести к экологической катастрофе", - написал Ованнисян в фейсбуке".

Армения Нагорный Карабах Степанакерт Азербайджан

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