Азербайджанская сторона заявляет об уничтожении четырех армянских танков в Карабахе

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Министерство обороны Азербайджана сообщило, что за сутки в Мадагиз-Агдеринском направлении фронта в Карабахе были подбиты 4 танка противника.

Еще три танка были взяты в качестве трофея, добавили в азербайджанском оборонном ведомстве.

В пятницу представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что подразделения обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики подбили танк Т-90 ВС Азербайджана.

На своей странице в фейсбуке он опубликовал соответствующие фотографии.

Бои в зоне карабахского конфликта идут с 27 сентября.