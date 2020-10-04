В Карабахе сообщили о боях по всей линии соприкосновения

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Боевые действия продолжаются по всей протяженности линии соприкосновения карабахских и азербайджанских сил, сообщает в воскресенье пресс-служба Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

"Наиболее ожесточенные бои идут на северном и южном направлениях", - отметили в пресс-службе.

В военном ведомстве заявили, что попытки наступления противника пресекаются.

Как сообщалось, новое обострение конфликта в Карабахе началось утром 27 сентября. Его стороны несут потери в живой силе и технике.